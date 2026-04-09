A Campobasso, si sono svolte le audizioni del padre delle due donne avvelenate e della figlia maggiore, che ha 19 anni. Il padre è stato ascoltato in Procura dalle 10 alle 16 e ha dichiarato di aver provato un dolore immenso, precisando di aver risposto alle domande. Successivamente, è stata ascoltata Alice, la figlia maggiore, mentre una persona vicina alla famiglia ha fornito ulteriori elementi.

L'ipotesi del possibile avvelenamento da ricina guida ora gli investigatori. Elvira Antonelli, procuratrice di Larino ha spiegato nei giorni scorso che le analisi parlano di non negatività alla ricina. «Dal centro antiveleni di Pavia abbiamo soltanto avuto un’anticipazione sulla non negatività a quella sostanza. Bisogna attendere l’esito dell’autopsia completo delle conclusioni degli esperti di Pavia». L'esito dell’autopsia dovrebbe arrivare entro la fine di aprile. Per la prima volta da quando si indaga per omicidio premeditato sono stati sentiti ieri il padre e marito, Gianni Di Vita, e la figlia maggiore, Alice, di 19 anni. L'uomo, ex sindaco di Pietracatella, è stato ascoltato dagli inquirenti dalle 10 alle 16. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Madre e figlia avvelenate a Campobasso, il padre sentito in Procura con la figlia maggiore: «Dolore immenso, ma ho risposto»

Campobasso, non era stata un’intossicazione, ma un duplice omicidio: madre e figlia sono state avvelenate con la ricina a NataleLa Procura di Campobasso ha infatti aperto un nuovo fascicolo, al momento contro ignoti, per duplice omicidio premeditato.

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