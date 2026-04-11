Incendio al deposito Amsa in via Olgettina | alta colonna di fumo a Milano

Oggi a Milano, in via Olgettina nella zona Lambrate, si è verificato un incendio presso un deposito di materiali gestito dall'azienda di servizi ambientali. L'incendio ha provocato una colonna di fumo visibile dalla città, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Ancora in corso le operazioni di spegnimento e di verifica sui danni causati dall’incendio.

Milano, 11 aprile 2026 – Incendio oggi, sabato 11 aprile a Milano, in via Olgettina, in zona Lambrate. Un rogo è divampato nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, in un deposito Amsa, situato non lontano dall’ospedale San Raffaele. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e la situazione – stando alle prime informazioni – è sotto controllo. La colonna di fumo ha destato apprensione nei residenti della zona. MILANO - 11-04-2026 - VIA OLGETTINA - INCENDIO AL DEPOSITO AMSA - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE MILANO - LUCIDITAVECCHIO Ancora da accertare le cause del rogo, al momento non note. Stando alle prime informazioni sarebbero andati in fiamme dei rifiuti ingombranti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio al deposito Amsa in via Olgettina: alta colonna di fumo a Milano Leggi anche: Violento incendio al porto, due imbarcazioni danneggiate dal fuoco: alta colonna di fumo Incendio nella discarica Amsa di via Olgettina: in fiamme alcuni divaniRogo in una discarica dell’Amsa, l’azienda milanese servizi ambientali che si occupa della raccolta e della gestione dei rifiuti in città.