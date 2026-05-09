Paura nella notte a Solignano auto finisce fuori strada | conducente grave al Maggiore

Nella notte tra venerdì e sabato, lungo la fondovalle di Solignano, un'auto è uscita dalla strada e si è cappottata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno stabilizzato il conducente, trasportato in codice grave all’ospedale Maggiore. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi e la rimozione del veicolo. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

Nella nottata tra venerdì 8 e sabato 9 maggio si è verificato un grave incidente stradale lungo la fondovalle di Solignano. Erano da poco passate le ore 23 quando, per cause in corso di accertamento, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada. L'allarme è.🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Auto finisce fuori strada e poi si ribalta: grave il conducente, illesi mamma e bambinoIl veicolo viaggiava in direzione di San Nicolò, sul posto gli agenti della polizia locale di Rottofreno, i vigili del fuoco, la Croce Rossa e l'auto...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Paura nella notte, auto contro un muro e fuga di gas a San Casciano; Momenti di paura nella notte, un'auto avvolta dalle fiamme e danni ad un'abitazione: vigili del fuoco in azione; Paura nella notte, fienile in fiamme a Roccabianca: vigili del fuoco in azione; Paura a Tremosine: brucia un'automobile e le fiamme lambiscono un'abitazione.

Due bombe per far esplodere il bancomat, paura nella notte nel SalernitanoAssalto ad una banca di Polla (Salerno) con la tecnica della marmotta: i malviventi hanno fatto esplodere il bancomat e portato via la cassa ... fanpage.it

Paura nella notte, fienile in fiamme a Roccabianca: vigili del fuoco in azioneHanno lavorato a lungo, questa notte, i vigili del fuoco di Parma: due squadre e due botti sono intervenute per domare l'incendio divampato in un fienile a Roccabianca. L'allarme è scattato poco dopo ... gazzettadiparma.it

Nel nuovo episodio di One More Time, il podcast di Luca Casadei, l’ex presidente del Consiglio ha raccontato la paura, il peso delle responsabilità, la commozione durante la pandemia e l’angoscia vissuta durante la malattia del figlio x.com