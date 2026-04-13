Paura a Cassolnovo | scuolabus con a bordo 9 bambini finisce fuori strada e si ribalta in un campo Nessun ferito grave

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, la comunità di Cassolnovo nel Pavese ha vissuto attimi di forte apprensione. Uno scuolabus con a bordo nove bambini è uscito di strada e si è ribaltato in un campo vicino alla strada principale. Per fortuna, nessuno dei bambini ha riportato ferite gravi, anche se sul posto sono intervenuti i soccorsi per verificare le condizioni di tutti i passeggeri.