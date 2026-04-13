Paura a Cassolnovo | scuolabus con a bordo 9 bambini finisce fuori strada e si ribalta in un campo Nessun ferito grave
Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, la comunità di Cassolnovo nel Pavese ha vissuto attimi di forte apprensione. Uno scuolabus con a bordo nove bambini è uscito di strada e si è ribaltato in un campo vicino alla strada principale. Per fortuna, nessuno dei bambini ha riportato ferite gravi, anche se sul posto sono intervenuti i soccorsi per verificare le condizioni di tutti i passeggeri.
Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, la comunità di Cassolnovo nel Pavese ha vissuto attimi di forte apprensione. Intorno alle ore 14:00, uno scuolabus con 9 bambini a bordo è improvvisamente uscito dalla sede stradale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Cassolnovo, scuolabus esce di strada e si ribalta con nove bambini a bordo: sei feritiPavia, 13 aprile 2026 – Un altro incidente che vede coinvolto uno scuolabus, nel Pavese.
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