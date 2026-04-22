Lestizza celebra il 25 aprile | musica e storia per le radici friulane

Lestizza si prepara a celebrare il 25 aprile con un evento che combina musica e memoria storica. Sabato 25 aprile 2026, alle 20:45, presso l’Auditorium Comunale di via San Giusto 4 si terrà la serata Sunìn par Furlan. L’appuntamento è dedicato a valorizzare le radici culturali e musicali del territorio friulano attraverso un programma dedicato alla memoria storica locale.

Sabato 25 aprile 2026, alle ore 20:45, l’Auditorium Comunale di via San Giusto 4 a Lestizza ospiterà la serata Sunìn par Furlan, un evento dedicato alla memoria storica e alle radici musicali del territorio. La rassegna, che prevede l’ingresso e gratuito per il pubblico, metterà al centro della scena la Filarmonica di Pozzuolo del Friuli, guidata dal Maestro Paolo Frizzarin, per celebrare la ricorrenza del 25 aprile attraverso un percorso che fonde melodia e narrazione. Musica e narrazione per onorare le radici friulane. Il programma della serata si preannuncia come un intreccio profondo tra diverse espressioni artistiche, volte a far risuonare l’identità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lestizza celebra il 25 aprile: musica e storia per le radici friulane Notizie correlate Festa della Liberazione, Livorno celebra il 25 aprile: le iniziative in programmaSi celebrerà sabato 25 aprile la Festa nazionale della Liberazione, per ricordare il 25 aprile del 1945, giorno dell’insurrezione generale proclamata... Festa della Liberazione a Torino: oltre 40 appuntamenti in città per celebrare il 25 aprile tra storia e musica (programma, eventi fino al 14 maggio)Torino non limita le celebrazioni della Liberazione a una singola giornata: il programma del 2026, presentato dal sindaco di Torino, Stefano Lo...