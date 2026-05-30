Un passante in bicicletta ha filmato i ladri mentre scappavano dopo aver commesso un furto. Le urla di allarme hanno attirato l’attenzione e hanno rotto il silenzio mattutino. I malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto sportiva, una Audi, dopo aver superato un prato e una siepe. Il sindaco ha ringraziato chi ha contribuito con le immagini. Nessuna informazione su eventuali feriti o arresti.

Le urla hanno rotto la tranquillità della mattina. "Al ladro, al ladro". Poi una corsa improvvisa attraverso un prato, una siepe superata di slancio e infine la fuga a bordo di un’Audi che si allontana a tutta velocità. È accaduto in via XXV Aprile a Daverio, lungo la strada che conduce verso Mornago. A documentare la scena un cittadino che, passando in bicicletta, ha sentito le grida provenire dalle abitazioni e ha deciso di riprendere tutto con il cellulare. Nel filmato si vedono due uomini correre a ridosso delle case. Dopo aver attraversato una siepe, i due raggiungono un’Audi parcheggiata poco distante e si allontanano rapidamente, mentre dalla strada si levano urla e proteste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Passante in bici filma ladri in fuga. Il sindaco: grazie

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