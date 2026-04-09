Tentano colpo al caseificio ladri in fuga grazie al sistema di sorveglianza

Due persone hanno tentato di entrare nel caseificio ‘La Marchesa Soc. Coop. Agr.’ di via Appia a Teverola, ma sono state costrette a fuggire dopo che il sistema di sorveglianza a distanza ha rilevato la loro presenza. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. Le forze dell’ordine sono state avvisate e stanno indagando sull’accaduto. La proprietà ha confermato di aver rafforzato le misure di sicurezza dopo l’incidente.

Hanno cercato di introdursi nel caseificio ‘La Marchesa Soc. Coop. Agr.’ di via Appia 11 a Teverola ma sono stati messi in fuga dal sistema di guardiania a distanza.Due uomini col volto travisato a bordo di una Alfa Romeo di colore bianco si sono recati presso l'azienda casearia. Scesi dalla. 🔗 Leggi su Casertanews.it Tentano il furto al caseificio, poi sfondano una vetrina dell'Etè station e rubano la cassa: caccia ai ladriCresce l'allarme sicurezza, a Salerno: i ladri hanno fatto perdere le loro tracce, abbandonando il veicolo rubato su cui viaggiavano Ladri in azione,... Leggi anche: Ladri tentano furto al Battistero, il colpo fallisce