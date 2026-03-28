Nei giorni recenti, i carabinieri di Ivrea e Settimo Vittone hanno individuato e recuperato venti biciclette rubate dal negozio Tessiore Cicli di Borgofranco d’Ivrea. Le biciclette sono state trovate tra le sterpaglie, mentre i sospettati sono fuggiti durante l'intervento. Il valore complessivo delle biciclette si aggira intorno ai 100mila euro. L’indagine è stata condotta in tempi rapidi.

Con un’indagine lampo, nei giorni scorsi, i carabinieri della sezione operativa di Ivrea e della stazione di Settimo Vittone hanno ritrovato le venti bici rubate dal negozio Tessiore Cicli di Borgofranco d’Ivrea. Erano nascoste tra le sterpaglie di un boschetto a Banchette. Lì vicino, è stato trovato anche il furgoncino rubato usato per commettere il furto. Non è chiaro perché i ladri si siano liberati in questo modo della refurtiva. È possibile che abbiano avuto paura di essere scoperti, visto che la loro azione non è passata inosservata ed erano anche stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. La spaccata era avvenuta il 20 marzo, di notte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Sorpresa tra le sterpaglie: trovate 20 bici rubate a Borgofranco d'Ivrea (ladri in fuga), valgono 100mila euro

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