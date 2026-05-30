I Mondiali del 2022 in Qatar sono terminati, ma la rivalità tra Messi e Ronaldo prosegue. Entrambi, ormai vicini agli 80 anni, continuano a essere al centro dell’attenzione calcistica. Nonostante la fine del torneo, le discussioni e le analisi sulle loro carriere non si fermano. La loro presenza nel mondo del calcio resta viva, anche se non più in campo negli appuntamenti ufficiali. I due rimangono simboli di un’epoca, con il loro confronto che continua a coinvolgere appassionati e media.

Quello in Qatar doveva essere "l’ultimo ballo" di Messi e Ronaldo. La fine di due carriere incomparabili. Il bellissimo crepuscolo di un ventennio da celebrare con l’applauso definitivo, prima di consegnarsi alla leggenda: mai visto un dominio così prepotente, complice anche un apparato social-mediatico di cui Di Stefano, Cruijff, Pelé, Maradona e Platini non potevano certo disporre. Smentiti su tutta la linea: quattro anni dopo, loro sono ancora qua, per dirla alla Vasco. Le balere della terza età hanno prolungato l’orario di chiusura e quei due non hanno mai smesso di danzare, anche se al ritmo di campionati minori, Usa e Arabia Saudita. Mentre nelle discoteche "giovani" qualcuno ha abbassato le luci stroboscopiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Passano i Mondiali, e siamo ancora a Messi contro Ronaldo

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Il NUOVO SPOT dei MONDIALI con MESSI e RONALDO

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