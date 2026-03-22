I Magazzini Generali hanno compiuto trent’anni e Stefano Astore commenta che il tempo è volato, ma sono ancora lì, pronti a cambiare. La frase “Ci vediamo ai Magazzini” è diventata un modo per indicare quei luoghi di cui si ha ricordo, quelli dove si è cresciuti. È un luogo che mantiene il suo significato anche dopo tanti anni.

Ci vediamo ai Magazzini. Così, senza bisogno di specificare. Succede solo con i luoghi dove sei cresciuto. Tipo il club di via Pietrasanta. Da trent’anni un frammento della Milano notturna. Ma non solo. Un libro ne celebra la storia: “ XXX. Magazzini Generali. 1995-2025“ (ed. emuse). Impreziosito da un’incredibile raccolta di foto, adesivi, flyer. Stefano Astore, direttore creativo, è uno che ai Magazzini veniva a ballare da ragazzo. Per poi cambiar loro faccia. Ancora una volta. Portandosi dietro un’esperienza ramificata: dai rave all’agenzia Club Nation. Stefano, come vive questo compleanno? «Mi accorgo di come gli anni siano volati. E sono contento di averli raccolti in un libro, devo ringraziare i tanti che hanno contribuito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Se i Magazzini Generali passano i 30, Stefano Astore: “Anni volati, ma siamo ancora qua. Perché siamo capaci di cambiare”

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