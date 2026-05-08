Lionel Messi ha parlato della rivalità con Cristiano Ronaldo, definendola una collaborazione sportiva molto forte. Ha spiegato che tra loro c’è sempre stato rispetto reciproco, anche durante le competizioni più intense. Le loro carriere si sono spesso incrociate in campo e fuori, contribuendo a uno dei capitoli più noti nella storia del calcio recente. Messi ha condiviso alcuni pensieri sulla relazione che li ha legati nel corso degli anni.

Lionel Messi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla rivalità con Cristiano Ronaldo, che ha segnato gli ultimi vent’anni di calcio. I due si sono divisi il Pallone d’oro tra il 2008 e il 2017, con l’argentino che ne ha poi vinti altri due nel 2019 e 2023. Messi e la rivalità con Ronaldo. Ospite del conduttore tv argentino Pollo Alvarez, quando gli è stato chiesto se la rivalità tra lui e Cristiano Ronaldo fosse reale o solo un ingigantimento dei media, Messi ha risposto: “ Quello che è successo è stata una bellissima rivalità sportiva. Era qualcosa di naturale nel mondo del calcio. Io ero al Barcellona e lui al Real Madrid, e competevamo per tutto sia collettivamente che individualmente, quindi la gente ci paragonava sempre “.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Messi: “Con Ronaldo una bellissima rivalità sportiva, ci siamo sempre rispettati”

Leo messi ha difeso Cristiano Ronaldo e rimarrà sorpreso nel vedere quello che è successo

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