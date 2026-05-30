Passaggio generazionale la sfida silente nel terziario | interessa 4 imprese su 10 ma solo per il 13% è strategico

Da bergamonews.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro imprese su dieci nel settore terziario stanno affrontando un passaggio generazionale, ma solo il 13% lo considera un aspetto strategico. La questione riguarda principalmente le micro e piccole aziende familiari, per le quali la continuità tra generazioni rappresenta un momento cruciale. La sfida si presenta come un nodo strutturale, spesso invisibile, che coinvolge le modalità di trasmissione e gestione delle imprese tra le diverse generazioni.

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La continuità d’impresa attraverso il passaggio generazionale rappresenta un momento importante per le attività familiari, in particolare per le micro e piccole imprese, oltre che una sfida rilevante e uno dei nodi strutturali più delicati per il tessuto imprenditoriale.  A fotografare la situazione di città e provincia è l’indagine sul tema nell’ambito dell’Osservatorio Congiunturale di Confcommercio Bergamo, realizzato da Format Research su un campione rappresentativo di 700 imprese del terziario provinciale (commercio, turismo e servizi). I risultati restituiscono un quadro che mescola consapevolezza  e pianificazione, ma anche attesa e procrastinazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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