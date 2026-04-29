A Milano e nella sua provincia, il passaggio generazionale rappresenta una sfida concreta per oltre 35.000 imprese. La questione viene al centro dell’attenzione economica locale, poiché molte attività familiari si trovano di fronte alla necessità di trasmettere la gestione a nuove generazioni. La situazione riguarda aziende di diversi settori e si presenta come un tema di grande rilevanza per il tessuto imprenditoriale della zona.

Il nodo del passaggio generazionale entra con forza nell’agenda economica di Milano e della sua provincia. Come evidenziato da CNA Milano, sul territorio sono infatti circa 35.000 le imprese guidate da imprenditori over 70 che si trovano già nella fase più delicata della successione, mentre 135.000 aziende condotte da imprenditori over 60 si avvicinano al ricambio. Inoltre nei prossimi dieci anni il fenomeno potrà interessare oltre 125.000 attività produttive, con effetti diretti sulla continuità aziendale, sull’occupazione e sulla tutela delle competenze maturate nel tempo. In un territorio che concentra una parte rilevante della ricchezza prodotta a livello nazionale, il ricambio generazionale assume un valore strategico.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - CNA Milano: oltre 35mila imprese a rischio nel passaggio generazionale

Notizie correlate

Cna, 'passaggio generazionale mette a rischio oltre un milione di piccole imprese'La trasmissione d'impresa si conferma una delle sfide decisive per il futuro del sistema produttivo italiano e nei prossimi anni oltre un milione di...

Cna: “Il passaggio generazionale mette a rischio oltre un milione di piccole imprese”ROMA – La trasmissione d’impresa si conferma una delle sfide decisive per il futuro del sistema produttivo italiano e nei prossimi anni oltre un...

Contenuti utili per approfondire

Cna Milano, 'il passaggio generazionale mette a rischio oltre 35mila imprese'A Milano e provincia 35.000 imprese guidate da imprenditori over 70 sono già entrati nella fase critica, mentre circa 135.000 guidate da imprenditori over 60 sono potenzialmente in ricambio. Nei pross ... ansa.it

Cna Lombardia, nel 2026 oltre 5 miliardi in più tra gas e energia elettricaLa crisi in Medio Oriente e nel Golfo accende nuovamente i riflettori sui costi energetici delle imprese lombarde. Secondo una ricerca realizzata dal centro studi sintesi per Cna Lombardia, si stima ... ansa.it