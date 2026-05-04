Sostenibilità nel terziario bergamasco | 6 imprese su 10 hanno già cambiato modello aziendale

In provincia di Bergamo, il settore terziario sta attraversando un processo di trasformazione con circa il 60% delle imprese che hanno già modificato il proprio modello aziendale in ottica sostenibile. Nonostante questa percentuale, il percorso verso pratiche più rispettose dell’ambiente e più efficienti energeticamente non risulta ancora concluso, e molte aziende continuano a lavorare per integrare pienamente i principi della sostenibilità nelle proprie attività.

Il percorso verso la sostenibilità nel terziario bergamasco è avviato, ma resta ancora incompleto. A fotografare la situazione è il report 2026 “Azioni per la transizione: le imprese del terziario e la sostenibilità”, realizzato da Confcommercio Lombardia insieme a Sostenibilità in Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente nell’ambito del Protocollo Lombardo per lo Sviluppo Sostenibile. Il dato più immediato riguarda il cambiamento dei modelli aziendali: il 60% delle imprese ha già introdotto elementi Esg (Environmental, Social, Governance ) nella propria organizzazione. La sostenibilità viene sempre più percepita come un fattore competitivo, non solo reputazionale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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