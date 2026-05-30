Passaggi generazionali delle imprese familiari | una questione di intelligence?

Da formiche.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, il trasferimento generazionale delle imprese familiari rappresenta un problema rilevante, ma poco discusso. La questione riguarda il passaggio di gestione tra le generazioni, un processo complesso che coinvolge aspetti economici e organizzativi. Secondo alcuni studi, molte aziende di famiglia affrontano difficoltà nel mantenere la continuità, con rischi di perdita di valore e di chiusura. La mancanza di pianificazione e di strumenti adeguati contribuisce a complicare ulteriormente questa fase.

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Nel nostro Paese, tra i tanti problemi ce n’è uno particolarmente rilevante ma del quale si parla pochissimo: il grande passaggio generazionale che l’Italia si trova ad affrontare. Infatti, si stima che nei prossimi vent’anni verranno trasferiti 400 miliardi di euro di patrimonio e l’Italia è la Nazione dove questo fenomeno assume probabilmente una delle proporzioni più rilevanti a livello mondiale. Ciò accade perché oltre il 60% delle pmi ha ancora alla guida un fondatore o un suo immediato discendente. La maggior parte di queste non ha una pianificazione successoria e i dati indicano che solo nel 30% delle imprese familiari avviene con successo il passaggio dalla prima alla seconda generazione, mentre solo il 12% sopravvive alla terza. 🔗 Leggi su Formiche.net

passaggi generazionali delle imprese familiari una questione di intelligence
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Il passaggio generazionale fallisce quando lo tratti solo come successione.

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