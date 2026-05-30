Passaggi generazionali delle imprese familiari | una questione di intelligence?
In Italia, il trasferimento generazionale delle imprese familiari rappresenta un problema rilevante, ma poco discusso. La questione riguarda il passaggio di gestione tra le generazioni, un processo complesso che coinvolge aspetti economici e organizzativi. Secondo alcuni studi, molte aziende di famiglia affrontano difficoltà nel mantenere la continuità, con rischi di perdita di valore e di chiusura. La mancanza di pianificazione e di strumenti adeguati contribuisce a complicare ulteriormente questa fase.
Nel nostro Paese, tra i tanti problemi ce n’è uno particolarmente rilevante ma del quale si parla pochissimo: il grande passaggio generazionale che l’Italia si trova ad affrontare. Infatti, si stima che nei prossimi vent’anni verranno trasferiti 400 miliardi di euro di patrimonio e l’Italia è la Nazione dove questo fenomeno assume probabilmente una delle proporzioni più rilevanti a livello mondiale. Ciò accade perché oltre il 60% delle pmi ha ancora alla guida un fondatore o un suo immediato discendente. La maggior parte di queste non ha una pianificazione successoria e i dati indicano che solo nel 30% delle imprese familiari avviene con successo il passaggio dalla prima alla seconda generazione, mentre solo il 12% sopravvive alla terza. 🔗 Leggi su Formiche.net
Il passaggio generazionale fallisce quando lo tratti solo come successione.
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