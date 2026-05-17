Imprenditori under 40 appena l' 11% Le storie e le criticità dei passaggi generazionali nelle aziende

Solo l’11% delle imprese è guidato da imprenditori sotto i 40 anni, secondo i dati disponibili. Il passaggio di consegne tra generazioni rappresenta un momento delicato per molte aziende, soprattutto nel contesto del sistema produttivo locale. Le storie di questi passaggi mostrano spesso difficoltà legate alla continuità e alla gestione dei rapporti familiari. La questione del ricambio generazionale viene affrontata come un elemento centrale per la sostenibilità futura delle imprese.

Il passaggio generazionale come snodo cruciale per la tenuta e lo sviluppo del sistema produttivo locale. È il tema al centro dell’indagine realizzata da Cna, che ha coinvolto oltre 2mila associati su scala nazionale, provincia di Arezzo compresa. “Il passaggio generazionale – spiega Fabio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Come INVESTONO gli IMPRENDITORI Intervista al GENERAL MANAGER di unAZIENDA da €7.5 MILIONI

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