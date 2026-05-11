Non è una questione di competenze ma di tempo e carichi di cura La nuova tecnologia non parla la lingua delle lavoratrici e delle professioniste ma continua a premiare le carriere maschili

Da iodonna.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova tecnologia è stata presentata come uno strumento pensato per favorire l'accesso al sapere e ridurre le barriere sociali, ma i suoi effetti sembrano non raggiungere le lavoratrici e le professioniste. La realtà dei fatti mostra che, più che di competenze, si tratta di questioni legate a tempo e carichi di cura, mentre il sistema continua a favorire le carriere maschili. Questo contrasto tra promesse e risultati si verifica nonostante gli sforzi di innovazione.

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È arrivata promettendo di essere uno strumento capace di democratizzare il sapere e annullare le distanze sociali. Ma a qualche anno, ormai, dalla sua scoperta, la realtà che emerge dai dati scatta una fotografia inquietante: l’Intelligenza Artificiale sta, al contrario, scavando un solco profondo nel mercato del lavoro, ed è un solco che rischia di lasciare indietro le donne prima di chiunque altro. Il problema, però, non è affatto la mancanza di attitudine, ma è semmai una barriera invisibile fatta di tempo, aspettative sociali e carichi di cura. Governare l’Intelligenza Artificiale per superare le paure sulla nuova tecnologia X Leggi anche › Intelligenza artificiale e pregiudizi di genere, le strategie per (provare a) eliminarli Donne e AI, il nuovo soffitto di cristallo.🔗 Leggi su Iodonna.it

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