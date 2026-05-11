Una nuova tecnologia è stata presentata come uno strumento pensato per favorire l'accesso al sapere e ridurre le barriere sociali, ma i suoi effetti sembrano non raggiungere le lavoratrici e le professioniste. La realtà dei fatti mostra che, più che di competenze, si tratta di questioni legate a tempo e carichi di cura, mentre il sistema continua a favorire le carriere maschili. Questo contrasto tra promesse e risultati si verifica nonostante gli sforzi di innovazione.

È arrivata promettendo di essere uno strumento capace di democratizzare il sapere e annullare le distanze sociali. Ma a qualche anno, ormai, dalla sua scoperta, la realtà che emerge dai dati scatta una fotografia inquietante: l’Intelligenza Artificiale sta, al contrario, scavando un solco profondo nel mercato del lavoro, ed è un solco che rischia di lasciare indietro le donne prima di chiunque altro. Il problema, però, non è affatto la mancanza di attitudine, ma è semmai una barriera invisibile fatta di tempo, aspettative sociali e carichi di cura. Governare l’Intelligenza Artificiale per superare le paure sulla nuova tecnologia X Leggi anche › Intelligenza artificiale e pregiudizi di genere, le strategie per (provare a) eliminarli Donne e AI, il nuovo soffitto di cristallo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è una questione di competenze, ma di tempo e carichi di cura. La nuova tecnologia non parla la lingua delle lavoratrici e delle professioniste, ma continua a premiare le carriere maschili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Did Archaeologists Found Proof Of a Civilization That Existed Before Humans History For Sleep

Notizie correlate

Igiene orale: non è solo questione di tempo, ma di tecnologiaPensi di spazzolarti i denti benissimo da trent’anni, poi vai dal dentista e ti chiedono “ma qui dietro arrivi con lo spazzolino?” È successo a tutte...

Filiale delle poste in affanno: carichi eccessivi, personale demotivato e competenze a rischioIl sindacato SLC CGIL ha espresso “forte preoccupazione”, dopo le recenti problematiche emerse all'interno della filiale delle poste di Pordenone e...

Argomenti più discussi: Intelligenza artificiale, Borrelli: La sfida da vincere è orchestrare competenze umane e agenti; Il costo del gusto | L’obesità non è una questione di prezzo; Musk contro Altman: il processo che decide chi governa l’IA (e un mercato da 1.200 miliardi); Cresce l’utilizzo della tecnologia, ora servono le competenze.

Oggi è il 1 maggio, festa del lavoro, e torna puntuale la solita narrazione sull'IA che ruba il lavoro. Una semplificazione che non aiuta a capire cosa sta davvero accadendo nel mercato del lavoro italiano. I dati del rapporto Anitec-Assinform e Politecnico di Tor x.com

L’Ai e gli entry level: meno gavetta ma c’è un rischio competenzeL’intelligenza artificiale sta trasformando il ruolo dei profili junior, rendendoli produttivi più rapidamente ma comprimendo le fasi di apprendimento tradizionale ... ilsole24ore.com