Un incidente tra un’Audi e una Fiat Punto si è verificato al Ponte Tauro, provocando un decesso e quattro feriti. L’impatto ha coinvolto le due vetture, con una delle auto che si è ribaltata. Un uomo è morto sul colpo, mentre un bambino di sette anni è stato trasportato in ospedale con ferite che non sembrano gravi. Le condizioni degli altri feriti non sono state rese note.

? Punti chiave Come sono finite le due auto in collisione al Ponte Tauro?. Quali sono le condizioni attuali del bambino di sette anni?. Perché la conformazione della statale 113 potrebbe aver causato lo scontro?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità legate alla dinamica dell'incidente?.? In Breve Quattro feriti in codice rosso: un bambino di 7 anni e tre adulti.. I feriti sono stati trasportati al Civico di Partinico e al Cervello di Palermo.. I vigili del fuoco hanno estratto i passeggeri dalle lamiere presso il Ponte Tauro.. La polizia municipale indaga sulla sicurezza stradale della statale 113 vicino al ponte.. Tragedia sulla 113 a Partinico: un uomo perde la vita e quattro persone finiscono in ospedale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Partinico, impatto tra Audi e Fiat Punto: un uomo morto e quattro feriti

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