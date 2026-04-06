Un incidente tra un'auto di marca Audi e una Dacia si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Ceggia, provocando un decesso e diversi feriti. La strada statale 14 è stata temporaneamente chiusa al traffico. La notizia si inserisce in un giorno che, fino a quel momento, era caratterizzato da una festa.

LEVADA - Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile. Intorno alle 19, un violentissimo incidente tra due autovetture ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre lungo la Statale 14, in località Prà di Levada, nel territorio comunale di Ceggia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, una Dacia e una Audi sono entrate in collisione all'altezza di un incrocio. L'impatto è stato di estrema violenza, tanto che una delle due vetture è stata sbalzata fuori dalla carreggiata, finendo la sua corsa capovolta in mezzo a un campo adiacente alla sede stradale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente tra un'Audi e una Dacia a Ceggia, un morto e diversi feriti. Statale 14 chiusa al traffico

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