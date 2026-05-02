Tre veicoli sono stati coinvolti in un incidente a Cremona, causando il ferimento di quattro giovani. L’impatto si è verificato in prossimità di un incrocio, dove un rimorchio per cavalli ha avuto un ruolo nella dinamica dello scontro. I quattro ragazzi sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni cliniche non sono state rese note. La polizia sta procedendo con i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

? Cosa scoprirai Come ha influito il rimorchio per cavalli sulla dinamica dello scontro?. Quali sono le condizioni cliniche esatte dei quattro ragazzi feriti?. Perché la viabilità della Sp4 è diventata un problema di sicurezza?. Cosa hanno scoperto i Carabinieri durante i rilievi tecnici sul luogo?.? In Breve Coinvolti quattro giovani tra 14 e 23 anni feriti all'ospedale di Cremona. Un ferito presenta frattura clavicola mentre tre riportano traumi minori. Soccorso Azzurro e Assistenza Pubblica Padana operano sul luogo del sinistro. Carabinieri di Guidizzolo effettuano rilievi tecnici sulla provinciale Sp4. Quattro giovani tra i 14 e i 23 anni sono finiti all’ospedale di Cremona dopo un violento impatto avvenuto ieri sera sulla provinciale Sp4 che collega Canneto sull’Oglio a Casalromano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sp4, impatto tra tre veicoli: quattro giovani feriti a Cremona

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