Parola del Komandante | Rimini per me è casa Ci tornerei ogni anno

Da ilrestodelcarlino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Eh già, io sono ancora qua.". Se la ride Vasco, mentre abbraccia il sindaco Jamil Sadegholvaad allo stadio. L’incontro è andato in scena ieri al ’ Romeo Neri ’, un paio di ore prima della prova generale aperta ai fan. Con Vasco carico a molla. "Non vedo l’ora di cominciare questo nuovo tour ", racconta al sindaco. Che si è presentato allo stadio con un omaggio per il rocker: una riproduzione di ’Rina’, il rinoceronte che campeggia davanti al Fulgor (ispirato al film di Fellini E la nave va). E Vasco ha apprezzato il regalo: "Questa è una ’figata’!". "Se vieni in centro ti mostriamo quello vero", la pronta risposta del sindaco. Tra una battuta e l’altra, è arrivata anche la dichiarazione d’amore di Vasco per Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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