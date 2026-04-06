Un attore noto per il suo impegno professionale, Alessio Boni ha parlato recentemente delle sue scelte di vita e delle emozioni legate al suo lavoro. Ha raccontato di aver rifiutato un’opportunità in America, spiegando di non voler essere etichettato secondo stereotipi italiani. Boni ha anche condiviso il suo rapporto con la famiglia, sottolineando di essere un nomade per vocazione, ma con il cuore sempre rivolto ai propri cari.

Un nomade per vocazione, ma con il cuore saldamente ancorato alla famiglia. Alessio Boni è un attore che non conosce la parola “ pausa”. Diviso costantemente tra i palcoscenici teatrali, i set cinematografici e televisivi, vive l’arte con una dedizione totalizzante. Ospite della puntata pasquale di Da noi. a ruota libera su Rai 1, intervistato da Francesca Fialdini, l’attore bergamasco ha tracciato un bilancio intimo e professionale della sua carriera, svelando retroscena inediti e fragilità personali. L’armatura di Don Chisciotte e l’emozione di un figlio. Attualmente, Boni è impegnato in un progetto indipendente a cui tiene in modo viscerale: la trasposizione di Don Chisciotte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio in lacrime per il mio Don Chisciotte. Ho rifiutato l’America, non volevo fare due battute da stereotipo italiano”: parla Alessio Boni

Alessio Boni: “Ho detto no a proposte dall’America. Io sono italiano e amo questa nazione”. Sono al cinema con Don Chisciotte, mio figlio commosso fino alle lacrimeAlessio Boni si racconta tra lavoro, scelte personali e famiglia: “Sono perennemente in giro per lavoro: tra teatro, presentazioni di Don Chisciotte...

Alessio Boni: “Ho rifiutato proposte dall’America. Non volevo fare lo stereotipo dell’italiano”Alessio Boni si racconta in un'intervista a Francesca Fialdini, durante la quale parla del suo lavoro, dei ruoli interpretati e del successo che lo...

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Alessio Boni: Ho detto no a proposte dall’America. Io sono italiano e amo questa nazione. Sono al cinema con Don Chisciotte, mio figlio commosso fino alle lacrimeAlessio Boni si racconta tra lavoro, scelte personali e famiglia: Sono perennemente in giro per lavoro: tra teatro, presentazioni di Don Chisciotte al cinema, un progetto indipendente a cui sono prof ... gazzettadelsud.it

Sono perennemente in giro per lavoro: tra teatro, presentazioni di Don Chisciotte al cinema, un progetto indipendente a cui sono profondamente legato. ” Alessio Boni si è lasciato andare a cuore aperto durante la sua ospitata a Da noi…A ruota libera, parland facebook

Alessio Boni e il suo Don Chisciotte: «Il risultato del referendum dà speranza» x.com