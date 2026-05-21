Vincenzo Salvatore Santapaola, figlio di un noto boss di Cosa Nostra, è deceduto nella notte all’ospedale Maggiore di Parma. Era stato trasferito in ospedale dopo un periodo trascorso in carcere. La sua morte è avvenuta a seguito di un ricovero presso la struttura ospedaliera. La notizia ha fatto il giro delle cronache locali e nazionali, senza ulteriori dettagli sulle cause o le circostanze del decesso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Deceduto in ospedale dopo il trasferimento dal carcere. È morto la scorsa notte, all’ospedale Maggiore di Parma, Vincenzo Salvatore Santapaola, figlio del capomafia catanese Benedetto Santapaola, figura di vertice di Cosa Nostra. L’uomo, che avrebbe compiuto 57 anni il prossimo 2 giugno, era stato trasferito in ospedale a causa di un grave peggioramento delle sue condizioni di salute, già compromesse da tempo. Detenzione al 41 bis e condanne definitive. Santapaola si trovava recluso nel carcere di Parma in regime di 41 bis, il cosiddetto “carcere duro” riservato ai detenuti ritenuti di particolare pericolosità. Stava scontando una condanna per associazione mafiosa e una pena a 30 anni di reclusione per omicidio, legata all’uccisione del cugino Angelo Santapaola avvenuta nel 2007. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Morto Vincenzo Salvatore Santapaola, figlio del boss storico di Cosa Nostra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

, l'arresto del boss Benedetto Nitto

Sullo stesso argomento

Morto Nitto Santapaola, storico boss di Cosa nostra a CataniaABBONATI A DAYITALIANEWS Si è spento a 87 anni nel reparto penitenziario del San Paolo di Milano Benedetto “Nitto” Santapaola è morto a 87 anni nel...

È morto a 87 anni Nitto Santapaola, storico boss di Cosa NostraÈ morto a 87 anni Nitto Santapaola, all’anagrafe Benedetto, uno dei capi più potenti e sanguinari di Cosa Nostra.

È morto Vincenzo Santapaola, figlio del boss NittoÈ morto Vincenzo Salvatore Santapaola. Era figlio dello storico capomafia Benedetto Santapaola elemento apicale di Cosa nostra catanese. meridionews.it

Mafia: è morto a 56 anni Vincenzo Santapaola, il figlio del boss Nitto. Condannato per mafia e omicidioÈ morto all’età di 56 anni Vincenzo Salvatore Santapaola, il figlio di Nitto. Fino a qualche mese fa era detenuto al carcere di Parma e da tempo era gravemente ammalato. Da alcune settimane era stato ... lasicilia.it