Centrodestra choc a Macerata Parcaroli crolla al 49,96% Tittarelli torna in pista e si va al ballottaggio E adesso si va al Tar

Da corriereadriatico.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Macerata, la vittoria al primo turno di Sandro Parcaroli si ferma al 49,96%, rendendo necessario un ballottaggio. Tittarelli torna in corsa e si sfideranno nuovamente per la carica di sindaco. La notte elettorale si apre con sorprese e tensioni, e ora si attende la decisione del Tar, che potrebbe influenzare l’esito finale delle elezioni. La situazione resta incerta mentre si attendono sviluppi ufficiali.

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MACERATA - A Macerata la notte elettorale si trasforma in un thriller politico. Quando la vittoria al primo turno di Sandro Parcaroli sembrava ormai cosa fatta, arriva l’ennesimo ribaltone dello spoglio: il sindaco uscente scende al 49,96% con 10.044 voti, restando sotto la soglia decisiva del 50%. Alle sue spalle risale Gianluca Tittarelli, che con 8.435 voti e il 41,95% torna improvvisamente in corsa, nonostante nelle ore precedenti avesse già ammesso la sconfitta. Il riconteggio E ora finirà all'attenzione dei giudici del Tribunale amministrativo l'esito elettorale. Il centrodestra ha infatti intenzione di chiedere il riconteggio delle schede, in particolare di quelle dichiarate nulle, 350. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Centrodestra choc, a Macerata Parcaroli crolla al 49,94%. Tittarelli in pista, si va al ballottaggio

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Temi più discussi: Centrodestra choc, a Macerata Parcaroli crolla al 49,96%. Tittarelli torna in pista e si va al ballottaggio; Centrodestra choc, a Macerata Parcaroli crolla al 49,96%. Tittarelli torna in pista e si va al ballottaggio. E adesso si va al Tar; Comunali al centrodestra, solo Macerata al ballottaggio. Le Marche sempre meno rosse; Macerata, Fratelli d’Italia è il primo partito: bene Lega-Civici.

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