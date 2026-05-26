A Macerata, la vittoria al primo turno di Sandro Parcaroli si ferma al 49,96%, rendendo necessario un ballottaggio. Tittarelli torna in corsa e si sfideranno nuovamente per la carica di sindaco. La notte elettorale si apre con sorprese e tensioni, e ora si attende la decisione del Tar, che potrebbe influenzare l’esito finale delle elezioni. La situazione resta incerta mentre si attendono sviluppi ufficiali.

MACERATA - A Macerata la notte elettorale si trasforma in un thriller politico. Quando la vittoria al primo turno di Sandro Parcaroli sembrava ormai cosa fatta, arriva l’ennesimo ribaltone dello spoglio: il sindaco uscente scende al 49,96% con 10.044 voti, restando sotto la soglia decisiva del 50%. Alle sue spalle risale Gianluca Tittarelli, che con 8.435 voti e il 41,95% torna improvvisamente in corsa, nonostante nelle ore precedenti avesse già ammesso la sconfitta. Il riconteggio E ora finirà all'attenzione dei giudici del Tribunale amministrativo l'esito elettorale. Il centrodestra ha infatti intenzione di chiedere il riconteggio delle schede, in particolare di quelle dichiarate nulle, 350. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Centrodestra choc, a Macerata Parcaroli crolla al 49,96%. Tittarelli torna in pista e si va al ballottaggio. E adesso si va al Tar

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Centrodestra choc, a Macerata Parcaroli crolla al 49,94%. Tittarelli in pista, si va al ballottaggio

Notizie e thread social correlati

Centrodestra choc, a Macerata Parcaroli crolla al 49,94%. Tittarelli torna in pista e si va al ballottaggioA Macerata, durante la notte elettorale, Sandro Parcaroli ha ottenuto il 49,94% dei voti, sfiorando la vittoria al primo turno ma senza conquistarlo.

Macerata, elezioni incredibili: Parcaroli si ferma al 49,96%, sarà ballottaggio con TittarelliA Macerata, poco dopo mezzanotte, è stato annunciato il risultato delle elezioni comunali.

Temi più discussi: Centrodestra choc, a Macerata Parcaroli crolla al 49,96%. Tittarelli torna in pista e si va al ballottaggio; Centrodestra choc, a Macerata Parcaroli crolla al 49,96%. Tittarelli torna in pista e si va al ballottaggio. E adesso si va al Tar; Comunali al centrodestra, solo Macerata al ballottaggio. Le Marche sempre meno rosse; Macerata, Fratelli d’Italia è il primo partito: bene Lega-Civici.

Centrodestra choc, a Macerata Parcaroli crolla al 49,96%. Tittarelli torna in pista e si va al ballottaggioMACERATA - A Macerata la notte elettorale si trasforma in un thriller politico. Quando la vittoria al primo turno di Sandro Parcaroli sembrava ormai cosa fatta, arriva ... corriereadriatico.it

Colpo di scena a Macerata, Parcaroli va al ballottaggio per una manciata di votiIl candidato di centrosinistra, tuttavia, ha già confermato all'ANSA la sconfitta. Sono un uomo di sport - ha detto Gianluca Tittarelli, che è anche presidente della Pallavolo Macerata - La campagna ... ansa.it