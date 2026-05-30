Il padre di Pineschi ha scritto un messaggio in cui afferma che suo figlio non era un mercenario, sottolineando che non lavorava per denaro. Ha aggiunto che Alex poteva vivere dei proventi del poligono di Pavia, dei libri pubblicati e delle sue rendite. Il messaggio, scritto in forma di avvertimento, termina con un appello a leggere le sue parole come un addio. La famiglia ha confermato che Pineschi non aveva attività militari o paramilitari.

La Spezia, 30 maggio 2026 – “Mi raccomando, lo scriva: mio figlio Alex non era un mercenario, non lo faceva per soldi anche perché avrebbe potuto vivere degli introiti del poligono a Pavia, dei libri che aveva pubblicato e delle sue rendite. Io ero preoccupatissimo e lo pregavo di tornare, ma i suoi ideali erano così saldi che lo hanno spinto a non abbandonare il teatro di guerra in Ucraina”. In località Fornola, sulla sponda destra del Magra, alla prima curva all’uscita del raccordo spezzino, troviamo dietro al banco di un negozio di elettronica, Andrea Pineschi, padre del contractor morto in Ucraina, Alex Pineschi. Nel 2015 era stato il primo italiano a partire volontario in Iraq per combattere contro l’Isis al fianco dei Peshmerga curdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Papà se leggerai questo messaggio vorrà dire che non ci sarò più”, il dolore del padre di Pineschi: “Alex non era un mercenario”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Non sono mercenario, ma un idealista”. Il credo di Alex Pineschi, caduto in battaglia nella guerra in UcrainaUn volontario italiano deceduto in Ucraina ha dichiarato di non essere un mercenario, ma un idealista.

Leggi anche: Ucraina, ucciso Alex Pineschi: era un contractor italiano che combatteva per Kiev

Si parla di: Papà se leggerai questo messaggio vorrà dire che non ci sarò più, il dolore del padre di Pineschi: Alex non era un mercenario.

Auguri di buona festa del papà 2026 | Tante frasi ironiche da dedicare ai vostri padriAuguri di buona festa del papà 2026: eccovi un nuovo aggiornamento con le migliori frasi d'auguri per questa giornata speciale che si festeggia oggi Non si ferma la nostra ricerca delle migliori frasi ... ilsussidiario.net

Frasi di auguri Festa del Papà: 50 dediche belle e originaliAlcune persone non credono negli eroi, ma non hanno mai incontrato mio padre. Se tuo padre è anche il tuo eroe, merita qualche parola d'amore in questa festa del papà (e in ogni giorno dell'anno, ... esquire.com