Ucraina ucciso Alex Pineschi | era un contractor italiano che combatteva per Kiev

Un contractor italiano che combatteva per Kiev è stato ucciso in Ucraina. La notizia è stata comunicata dall’associazione Memorial tramite il suo profilo Facebook.

Alex Pineschi, un contractor italiano che combatteva per Kiev, è morto in Ucraina. Pineschi era un volontario, e la notizia della sua morte è stata resa nota dall’associazione Memorial sul suo profilo Facebook. “Aiutateci a onorarlo affinché non venga dimenticato”. “Il nostro amato fratello italiano Alex Pineschi, che prestava servizio come volontario in Ucraina, ha perso la vita sul campo di battaglia “, si legge nel post. “Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”. Pineschi, originario di La Spezia, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. L’italiano si era arruolato nell’Esercito Italiano militando nel corpo degli Alpini. Tra il 2014 e il 2019 era partito come volontario per l’Iraq. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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