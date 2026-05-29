Un volontario italiano deceduto in Ucraina ha dichiarato di non essere un mercenario, ma un idealista. La sua famiglia ha confermato che era impegnato nel conflitto come volontario e non come soldato regolare. La morte è avvenuta durante un'operazione militare nel paese. La sua partecipazione non era regolamentata ufficialmente e non era iscritto a forze armate regolari. La famiglia ha reso noto il suo pensiero e il suo impegno personale nel conflitto.

La Spezia, 29 maggio 2026 – “Non sono un mercenario, ma un idealista”. Aveva risposto così, Alessandro Pineschi, commentando con soddisfazione l’archiviazione dell’indagine a suo carico avviata anni prima dalla Procura spezzina quando, nel marzo 2015, fu il primo italiano a partire volontario in Iraq per combattere contro l’Isis al fianco dei Peshmerga curdi. Ideali che lo hanno portato ancora i battaglia, poco più di un mese fa, sul fronte della guerra russo-ucraina per arruolarsi con l’ottavo Reggimento Operazioni Speciali (Sso). Arruolamento e Morte nel Donbass. Era entrato a far parte dell’unità ’Team Green Badgers’, vera e propria unità militare d’élite delle forze armate ucraine con base nella città di Khmelnytskyi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Non sono mercenario, ma un idealista”. Il credo di Alex Pineschi, caduto in battaglia nella guerra in Ucraina

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Ucraina, ucciso contractor italiano: ‘Alex Pineschi è morto sul campo di battaglia’Un contractor italiano è stato ucciso in Ucraina mentre combatteva sul campo di battaglia.

Temi più discussi: Non sono mercenario, ma un idealista. Il credo di Alex Pineschi, caduto in battaglia nella guerra in Ucraina; Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l’associazione di volontari Memorial: Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi era partito volontario in difesa dell’Ucraina dopo l’invasione della Russia nel 20; Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, ex alpino di 43 anni; Ucciso in Ucraina un contractor italiano. Si chiamava Alex Pineschi ed era nei reparti speciali dell'esercito di Kiev.

Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria ed il Kurdistan Poi: è stato riconosciuto il suo ruolo di volontario e non di mercenario. Se era un !contractor non era un volontario, ma un mercenario. x.com

Non sono mercenario, ma un idealista. Il credo di Alex Pineschi, caduto in battaglia nella guerra in UcrainaPrimo italiano a partire volontario in Iraq per contrastare l’Isis. Per quella missione fu indagato e poi scagionato dalla Procura. Contractor, istruttore d’armi, addestratore e anche scrittore ... lanazione.it

Morto in Ucraina il contractor spezzino Alex Pineschi. I commilitoni: Non sarai dimenticatoOriginario di Spezia, 42 anni, sarebbe stato ucciso insieme a un gruppo di compagni dell’unità droni a Liman ... ilsecoloxix.it