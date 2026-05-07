Il senatore ha incontrato il Papa in Vaticano per cercare di alleviare la tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, tensione alimentata dalle recenti dichiarazioni di Donald Trump contro Papa Leone XIV. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di promuovere un dialogo tra le parti e di ridurre le divergenze aperte. La riunione si è svolta in un clima di riservatezza, senza ulteriori dettagli resi noti.

Ricucire lo strappo tra Washington e il Vaticano, causato dalle pesanti accuse di Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV. Sarebbe questa la missione portata avanti dal Segretario di Stato americano Marco Rubio che, nel tentativo di risolvere un’insolita crisi diplomatica capace di alienare parte dell’elettorato cristiano, ha avuto un faccia a faccia con il Santo Padre. Un’udienza durata oltre un’ora, alla quale ha fatto seguito anche un successivo vertice tra Rubio e il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Eppure, prima di recarsi in Vaticano, Rubio aveva smentito con forza le indiscrezioni di stampa secondo cui il suo viaggio sarebbe servito a riallacciare i rapporti con la Santa Sede, limitandosi a dichiarare che “c’è molto di cui parlare con il Vaticano”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Rubio incontra il Santo Padre in Vaticano per spegnere la crisi tra Trump e Papa Leone XIV

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