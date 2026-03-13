36 nuovi agenti | il Piemonte colma il vuoto di sicurezza

A Alessandria, nel teatro di via Verdi, 36 agenti hanno concluso il loro percorso di formazione e sono stati ufficialmente inseriti nella polizia locale piemontese. Questi nuovi operatori rappresentano un passo importante per il rafforzamento del personale di sicurezza nella regione. La cerimonia si è svolta con la presenza di autorità locali e rappresentanti delle forze dell’ordine.

Nel teatro di via Verdi ad Alessandria, 36 nuovi operatori hanno completato il loro percorso formativo per la polizia locale piemontese. La cerimonia di consegna delle placche di servizio si è svolta oggi alla presenza dell’assessore Enrico Bussalino, segnando l’inizio operativo per questi professionisti. Il sindaco Giorgio Abonante ha utilizzato l’occasione per mettere in luce le criticità strutturali che affliggono i comandi della regione. I dati emergenti dalle parole del primo cittadino indicano che diverse amministrazioni locali soffrono di una carenza di organico che tocca il 30 percento del personale necessario. Questa mancanza non è solo un numero, ma rappresenta un vuoto reale nella capacità di garantire la sicurezza quotidiana alle comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 36 nuovi agenti: il Piemonte colma il vuoto di sicurezza Articoli correlati Piano assegnazione e sicurezza, il Governo Meloni assegna nuovi agenti per la sicurezza dell'UmbriaPresentato e approvato il piano nazionale per l'assegnazione, tramite nuove assunzioni o trasferimenti, delle forze dell'ordine nei vari comandi o... Leggi anche: Tutto il dolore di Susy Fuccillo per la morte del marito: «Niente colma il vuoto. A volte vorrei solo un istante in più con te» Contenuti e approfondimenti su 36 nuovi agenti il Piemonte colma il... Polizia locale, 36 nuovi agenti prenderanno servizio in Piemonte(ANSA) - ALESSANDRIA, 13 MAR - Il Teatro di via Verdi ad Alessandria ha ospitato, oggi, la cerimonia conclusiva del 99/o corso di formazione regionale per operatori di polizia Locale. Presente l'asses ... msn.com Polizia Locale: 36 nuovi agenti prendono servizio in Piemonte, due destinati all'AstigianoL'assessore regionale Bussalino: Investire sulla formazione significa rafforzare sicurezza e presidio dei territori ... lavocediasti.it