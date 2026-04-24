A distanza di diciannove anni, il ricordo di un tragico incidente che coinvolse quattro giovani rimane vivo nella memoria della comunità di Appignano. Il 23 aprile 2007, un furgone guidato in stato di ebbrezza causò la morte di tutte e quattro le persone a bordo, lasciando un vuoto difficile da colmare. La vicenda ha suscitato grande attenzione e ha portato a un procedimento giudiziario che si è concluso con una condanna.

? Cosa sapere Appignano, 23 aprile 2007: quattro giovani muoiono per un furgone guidato in stato di ebbrezza.. La comunità di Appignano rievoca la memoria di Eleonora, Davide, Danilo e Alex.. Ad Appignano del Tronto il tempo si è fermato diciannove anni fa, quando la festa di San Giorgio si trasformò in una tragedia che ha strappato quattro giovani alla vita lungo una strada provinciale. Il 23 aprile 2007, in una giornata caratterizzata dalla luce della primavera e dall’atmosfera delle celebrazioni patronali, un gruppo di ragazzi stava vivendo la leggerezza della giovinezza. Tra sogni e progetti per il futuro, la serata era destinata a proseguire con la semplicità di un gelato a Castel di Lama.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Appignano, il vuoto di 4 giovani non si colma: 19 anni dopo il dolore

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