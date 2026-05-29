Paolo Bianco l’allievo che diventa maestro | dal lavoro con Allegri e De Zerbi al trionfo col Monza

Da calcionews24.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Paolo Bianco, ex allievo di Allegri e De Zerbi, ha ottenuto la promozione in Serie A con il Monza. Dopo aver lavorato con i due allenatori, ha assunto il ruolo di allenatore principale e ha guidato la squadra alla promozione. La sua carriera si è evoluta dal ruolo di collaboratore a quello di tecnico della prima squadra, ottenendo il risultato storico per il club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Paolo Bianco, la scommessa che oggi diventata realtà: dall’ombra di Allegri e De Zerbi alla promozione in Serie A. La promozione del Monza non è soltanto una storia di riscatto sportivo: è la prima promozione in carriera da allenatore per Paolo Bianco, un tecnico che ha costruito il proprio percorso lontano dai riflettori, passando per staff tecnici, retrovie, collaborazioni e scelte controcorrente. Il suo ritorno in Serie A è il risultato di un progetto che ha avuto il coraggio di scommettere, proprio ciò che spesso è mancato al calcio italiano negli ultimi anni. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Per capire come il Monza sia riuscito a risalire immediatamente dopo la retrocessione del 4 maggio 2025, bisogna riavvolgere il nastro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

paolo bianco l8217allievo che diventa maestro dal lavoro con allegri e de zerbi al trionfo col monza
© Calcionews24.com - Paolo Bianco, l’allievo che diventa maestro: dal lavoro con Allegri e De Zerbi al trionfo col Monza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Paolo Bianco dopo Cesena-Monza 1-3

Video Paolo Bianco dopo Cesena-Monza 1-3

Notizie e thread social correlati

Enzo Iacchetti contro Francesco De Gregori: “Grande ca**ata. L’uomo di spettacolo è un uomo che pensa al mondo e al futuro dei suoi figli. Che delusione che sei”. Eros Ramazzotti: “Non sono d’accordo con il maestro dal volto umano”Enzo Iacchetti ha criticato duramente Francesco De Gregori, definendo le sue dichiarazioni come una “grande ca**ata” e aggiungendo che un artista...

Juventus, Spalletti contro De Rossi è maestro contro allievoA Pasquetta, Juventus e Genoa si affronteranno in una partita che segnerà un momento speciale per due figure del calcio.

Si parla di: Il Monza a un passo dal ritorno in Serie A. Il Brianteo esaurito per la finale con il Catanzaro, battuto all'andata; Playoff, una doppietta di Cutrone stende la Juve Stabia. Il Monza è la prima finalista.

Paolo Del Bianco mette in mostra i colori e le atmosfere del CarnevaleNon solo fotografia. Paolo Del Bianco, da sempre osservatore curioso del Carnevale di Fano dietro l’obiettivo, si racconta oggi in una forma diversa, più intima e giocosa, con una mostra personale ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web