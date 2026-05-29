Paolo Bianco, ex allievo di Allegri e De Zerbi, ha ottenuto la promozione in Serie A con il Monza. Dopo aver lavorato con i due allenatori, ha assunto il ruolo di allenatore principale e ha guidato la squadra alla promozione. La sua carriera si è evoluta dal ruolo di collaboratore a quello di tecnico della prima squadra, ottenendo il risultato storico per il club.

Paolo Bianco, la scommessa che oggi diventata realtà: dall’ombra di Allegri e De Zerbi alla promozione in Serie A. La promozione del Monza non è soltanto una storia di riscatto sportivo: è la prima promozione in carriera da allenatore per Paolo Bianco, un tecnico che ha costruito il proprio percorso lontano dai riflettori, passando per staff tecnici, retrovie, collaborazioni e scelte controcorrente. Il suo ritorno in Serie A è il risultato di un progetto che ha avuto il coraggio di scommettere, proprio ciò che spesso è mancato al calcio italiano negli ultimi anni. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Per capire come il Monza sia riuscito a risalire immediatamente dopo la retrocessione del 4 maggio 2025, bisogna riavvolgere il nastro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Paolo Bianco, l’allievo che diventa maestro: dal lavoro con Allegri e De Zerbi al trionfo col Monza

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Paolo Bianco dopo Cesena-Monza 1-3

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