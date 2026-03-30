Il club di Premier League ha presentato un’offerta ufficiale all’allenatore italiano, dopo aver ricevuto il suo via libera. Le trattative sono in corso con l’obiettivo di definire l’accordo nelle prossime ore, con il club che intende affidare l’incarico tecnico per la prossima stagione. La società sta cercando di accelerare il processo per annunciare la scelta ufficiale il prima possibile.

Ugarte Juventus, osservato speciale all’Allianz Stadium: idea nuova della dirigenza se dovesse partire questo big in estate. Novità! Inter, il futuro è adesso. Incontro con Chivu, la posizione su Bastoni e Calhanoglu e chi saranno i primi obiettivi di mercato in estate Chi è Andrej Kostic, nuovo acquisto del Milan dal Partizan. Storia, caratteristiche e identikit del colpo rossonero Dybala Roma ai titoli di coda: per il CorSport sarà addio a fine stagione. Tre ipotesi per il futuro dell’argentino Calciomercato Juve: Kolo Muani dice sì anche senza Champions League. Il gesto del francese e come cambiano i piani in attacco Fiorentina, i numeri della svolta con Vanoli: ma c’è un campanello d’allarme! Douglas Costa rivela: «Nel 2023 vicino a tornare, mi sento ancora juventino dentro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Zerbi Tottenham, c’è la svolta! Ore decisive dopo l’apertura del tecnico: ecco l’offerta degli Spurs

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