Tre atleti foggiani di pankration hanno vinto tre medaglie in Armenia, sconfiggendo avversari russi e ucraini. La loro performance ha permesso di salire nel medagliere europeo.

? Domande chiave Chi sono gli atleti foggiani che hanno battuto russi e ucraini?. Come hanno fatto i ragazzi a scalare il medagliere europeo?. Quali sfide hanno affrontato Biagio e Alessio per arrivare sul podio?. Perché questi risultati cambiano il futuro del Pankration in Italia?.? In Breve Biagio Piserchia ottiene argento U17 100kg battendo Ilin e Komarov.. Alessio Leccese conquista bronzo U17 84kg superando l'armeno Hayk Gevorgyan.. Cristian Piserchia vince bronzo U15 66kg dopo semifinale contro il russo Sagomonian.. Italia quarta nel medagliere europeo U15 e U17 grazie agli atleti foggiani.. Tre medaglie per l’Artagon Foggia ai Campionati Europei di Pankration in Armenia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pankration: l’Artagon Foggia conquista 3 medaglie in Armenia

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