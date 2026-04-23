Pankration Foggia protagonista con l' Artagon sia in Italia che all' estero
Domenica 19 aprile si sono svolti i campionati italiani U20 di lotta libera maschile al PalaPellicone di Ostia, con oltre 160 atleti provenienti da 51 società. Durante la seconda giornata, sono stati assegnati i titoli tricolori per questa categoria. Tra le società presenti, si sono distinti i rappresentanti di Pankration e Artagon, che hanno ottenuto risultati significativi sia in Italia che all’estero. La competizione ha coinvolto diverse regioni del paese.
Domenica 19 aprile sono stati assegnati i titoli tricolori U20 della Lotta libera maschile. Al PalaPellicone di Ostia nella seconda giornata dei Campionati Italiani U20 di lotta, dedicata alla Lotta libera maschile oltre 160 atleti in rappresentanza di 51 società sono scesi sulle materassine per.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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