Pankration Foggia protagonista con l' Artagon sia in Italia che all' estero

Domenica 19 aprile si sono svolti i campionati italiani U20 di lotta libera maschile al PalaPellicone di Ostia, con oltre 160 atleti provenienti da 51 società. Durante la seconda giornata, sono stati assegnati i titoli tricolori per questa categoria. Tra le società presenti, si sono distinti i rappresentanti di Pankration e Artagon, che hanno ottenuto risultati significativi sia in Italia che all’estero. La competizione ha coinvolto diverse regioni del paese.