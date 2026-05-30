Oggi, alle 22:30, si terrà a Ravenna un evento al Coconino Fest. Un vignettista sarà presente come ospite, e la sua caricatura satirica sull’epidemia di Ebola è stata pubblicata sul quotidiano. La vignetta, pubblicata oggi, si intitola “Panico?” e utilizza un tono ironico per commentare la situazione.

È già il momento del panico? – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #ebola #satira #vignetta #natangelo Vi ricordo che oggi, sabato 30 maggio, alle 22:30 sarò a Ravenna ospite di Coconino Fest. Ci vediamo per parlare di Andrea Pazienza al Museo delle arti inseme a Marina Comandini Pazienza e Luca Valtorta. La guerra in Iran? Un clamoroso autogol per Trump. Che ora parla di memorandum per coprire il disastro Sanchez, nella tempesta, resiste. Ma l’opinione pubblica è piegata dagli scandali “C’è un drone” e l’aeroporto di Monaco si paralizza: voli dirottati a centinaia di km. Ma la polizia non trova niente Israele inizia una... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Sto per morire: perché l’attacco di panico sembra un infartoImprovvisamente il cuore impazzisce nel petto, l’aria manca, la testa gira e la terra sotto i piedi sembra cedere. Chi ha vissuto un attacco di panico conosce fin troppo bene quella terrificante certe ... msn.com

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Sto un po' entrando nel panico per favore aiutami reddit