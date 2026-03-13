Ostetrica in preda al panico abbandona la sala parto | Si è fatta prendere dal panico mio marito ha dovuto far nascere il bambino da solo

Un’ostetrica ha lasciato improvvisamente la sala parto, lasciando il marito a gestire da solo il momento della nascita. Secondo quanto riferito, l’ostetrica si è fatta prendere dal panico e ha abbandonato la stanza. Testimoni hanno confermato che il marito ha dovuto aiutare la moglie a far nascere il bambino senza l’assistenza di personale medico presente in sala.

Chi ha visto Grey's Anatomy o altri medical drama sa che in sala parto possono succedere colpi di scena incredibili. Nella realtà, però, la tensione può trasformarsi in panico vero: lo scorso 21 febbraio, due settimane prima del termine previsto, una donna è entrata in travaglio ed è stata portata d'urgenza all' Oxford University Hospitals. Inizialmente assistita da un'ostetrica esperta e rassicurante, la paziente è stata poi affidata a un'altra operatrice sanitaria inesperta e visibilmente agitata, che poco dopo ha lasciato la coppia da sola in sala parto. In quei quindici minuti di assenza, il marito si è dovuto improvvisare ostetrico: il bambino è nato tra le sue mani, con il cordone ombelicale avvolto intorno al collo.