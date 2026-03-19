Panico referendum
Oggi su Il Fatto Quotidiano viene pubblicata una vignetta che rappresenta il clima di agitazione attorno al referendum. Si tratta di un’immagine satirica che, attraverso l’arte, riflette la tensione crescente tra le parti coinvolte. La vignetta è stata realizzata da Natangelo e si inserisce nel contesto delle discussioni sulla giustizia e le posizioni politiche.
Trump all’Iran: “Stop attacchi al Qatar o distruggeremo i vostri impianti energetici”. Reuters: “Ipotesi di invio di migliaia di soldati Usa” Colpite raffinerie in Qatar, Kuwait e Arabia Saudita. Cina: "Inaccettabile l'uccisione di Larijani". Wp: "Il Pentagono chiede 200 miliardi per la guerra in Iran" L’avvocato della famiglia di Chiara Poggi: “Scandaloso usare Garlasco per il Sì. Voterò No, temo pm troppo potenti” Ora la piazza progressista ci crede: “Fermiamoli, poi governeremo noi” L'appello dei leader: "A votare per la Costituzione" Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Nella prima giornata di Biogas Italy, l’evento annuale del Cib... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Tutto quello che riguarda Panico referendum
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