Panico referendum

Oggi su Il Fatto Quotidiano viene pubblicata una vignetta che rappresenta il clima di agitazione attorno al referendum. Si tratta di un’immagine satirica che, attraverso l’arte, riflette la tensione crescente tra le parti coinvolte. La vignetta è stata realizzata da Natangelo e si inserisce nel contesto delle discussioni sulla giustizia e le posizioni politiche.