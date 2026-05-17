Uta furgone di fuochi d’artificio in fiamme | panico durante la festa

Durante una festa nel pomeriggio, un furgone carico di fuochi d’artificio è andato in fiamme, causando panico tra i presenti. Le fiamme si sono propagate rapidamente, raggiungendo le mura di una casa vicina. Si sono registrate esplosioni improvvise provenienti dal materiale residuo nel veicolo, che si trovava nel cortile di un’abitazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sui motivi per cui il fuoco ha coinvolto il furgone.

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? Domande chiave Come ha fatto il fuoco a raggiungere le mura della casa?. Perché il materiale residuo nel furgone è esploso improvvisamente?. Quali protocolli di sicurezza sono saltati durante la gestione del post-spettacolo?. Chi dovrà rispondere della posizione del mezzo vicino alla folla?.? In Breve Incendio avvenuto domenica 17 maggio 2026 vicino alla chiesa di Santa Giusta.. Vigili del Fuoco di Cagliari e Iglesias hanno spento le fiamme.. Rogo scoppiato dopo lo spettacolo pirotecnico con residui di materiale nel furgone.. Le fiamme hanno lambito le mura perimetrali di un'abitazione privata vicina.. Un furgone carico di materiale pirotecnico è andato completamente distrutto da un incendio a Uta nella tarda serata di domenica 17 maggio 2026, proprio mentre il paese celebrava la sua festa patronale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uta, furgone di fuochi d’artificio in fiamme: panico durante la festa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ischia, fuochi d’artificio durante la Corsa dell’Angelo: 7 feriti in piazzaMomenti di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 5 aprile, a Piazza Restituta durante i festeggiamenti pasquali e la tradizionale “Corsa... Festa Inter, a San Siro spettacolo di fuochi d'artificioMentre in città esplode la festa nerazzurra, dentro San Siro la serata di festa è illuminata da uno spettacolo di fuochi d'artificio accompagnato dai... Uta, a fuoco un furgone: trasportava i fuochi d’artificio per la festa patronaleUn furgone che trasportava prodotti pirotecnici per la festa patronale è andato a fuoco la scorsa notte a Uta. Il mezzo era parcheggiato vicino alla piazza della chiesa di Santa Giusta. Per fortuna l’ ... unionesarda.it