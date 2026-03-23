Referendum Giustizia fuochi d' artificio durante il corteo della Cgil a Roma

Da lapresse.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuochi d’artificio all’arrivo in Piazza del Popolo del corteo della Cgil partito da Piazza Barberini, a Roma. Centinaia di persone hanno partecipato alla manifestazione per festeggiare la vittoria del No al referendum sulla Giustizia. A tutto volume risuonava ‘Bella Ciao’, canto popolare dedicato ai partigiani e alla resistenza italiana. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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