Il Governatore della Banca d’Italia ha sottolineato l’importanza di governare l’intelligenza artificiale, chiedendo all’Unione Europea di agire rapidamente e di coinvolgere i giovani. Durante le considerazioni finali, ha evidenziato che crescita, produttività e innovazione sono le principali variabili da monitorare. Ha inoltre affermato che l’innovazione tecnologica richiede un’attenta regolamentazione e un impegno immediato da parte delle istituzioni europee.

Il filo conduttore delle Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia è stato chiaro: crescita, produttività e innovazione sono le tre variabili decisive per evitare lo sviluppo debole. In uno scenario globale segnato da conflitti e shock energetici, il messaggio centrale di Fabio Panetta è che senza un salto tecnologico e senza investimenti produttivi l'Europa rischierà di perdere ulteriore terreno rispetto agli Stati Uniti e alla Cina. Panetta si muove tra il richiamo all'attivismo statale di John Maynard Keynes e le moderne analisi di Ben Bernanke sui flussi finanziari globali. «L'intelligenza artificiale affiancherà le persone, consentendo loro di concentrarsi sulle attività a maggior valore aggiunto - spiega il Governatore -. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Panetta e la sfida dell?IA: «Deve essere governata. L'Ue mostri rapidità d'azione e punti sui giovani»

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