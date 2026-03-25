Nasce l’osservatorio di eventi privati Una ricchezza che deve essere governata
È stato istituito un nuovo osservatorio dedicato agli eventi privati, nato dalla collaborazione tra un network professionale e un dipartimento universitario. L’obiettivo è monitorare e analizzare il settore degli eventi privati, riconoscendone la rilevanza economica e gestionale. L’osservatorio si concentrerà sulla raccolta di dati e sulle attività di ricerca per favorire una gestione più efficace di questa realtà.
Osservatorio di ricerca dedicato al settore degli eventi privati, frutto dell’intuizione del Network professionale WIM in collaborazione tra il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici – Disag dell’ Università di Siena. L’iniziativa, voluta dal Ceo e Founder di Wim Tommaso Corsini è stata coordinata dal professor Lorenzo Zanni in collaborazione con il dottor Alberto Massacci, con l’obiettivo di analizzare in modo strutturato un comparto economico sempre più rilevante, ma ancora poco studiato nelle sue dimensioni e nelle sue dinamiche organizzative. Il progetto prende avvio da una esigenza di inquadramento del mercato attraverso l’analisi... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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