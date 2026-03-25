Nasce l’osservatorio di eventi privati Una ricchezza che deve essere governata

È stato istituito un nuovo osservatorio dedicato agli eventi privati, nato dalla collaborazione tra un network professionale e un dipartimento universitario. L’obiettivo è monitorare e analizzare il settore degli eventi privati, riconoscendone la rilevanza economica e gestionale. L’osservatorio si concentrerà sulla raccolta di dati e sulle attività di ricerca per favorire una gestione più efficace di questa realtà.