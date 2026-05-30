Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros da Juan Manuel Cerundolo. La sconfitta ha attirato l’attenzione di Adriano Panatta, che ha espresso la speranza che il giocatore effettui controlli accurati. Panatta ha anche ricordato che il tennis si costruisce anche attraverso le sconfitte, sottolineando l’importanza di affrontarle. La partita si è conclusa con la vittoria di Cerundolo in tre set.

Sinner sa che il tennis nasce dalle sconfitte. Sul Corriere della Sera, Adriano Panatta commenta la debacle di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. L’altoatesino numero uno al mondo era avanti di due set a zero, il terzo sul 5-1, poi ha iniziato ad avvertire problemi fisici e ha perso il match, facendosi rimontare dall’argentino. Scrive Adriano Panatta: In fondo, la storia del Grand Slam nasce da un insospettabile fallimento. Jack Crawford lo chiamavano Gentleman Jack, australiano, e in campo era un vero signore. Giunse agli Us Open del 1934 con tre major vinti. Soffriva di asma, ricorreva spesso alle pillole che portava con sé, anche in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Panatta sulla debacle di Sinner: “Mi auguro faccia controlli accurati, il tennis nasce dalle sconfitte”

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