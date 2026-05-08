L'ex tennista italiano ha annunciato il suo ritorno a Roma, commentando che il tennis attuale gli sembra ripetitivo e poco stimolante. Ricorda con nostalgia la vittoria a Parigi nel 1976, quando incassò trentamila dollari, valuta allora in uso prima dell'introduzione dell'euro. La sua partecipazione al torneo romano ha suscitato curiosità tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Intervista Leggenda del tennis italiano, sarà al Foro Italico per premiare il vincitore della finale maschile del Roland Garros Intervista Leggenda del tennis italiano, sarà al Foro Italico per premiare il vincitore della finale maschile del Roland Garros “Quando vinsi Parigi, nel 1976, guadagnai trentamila dollari. Dollari, nemmeno euro, che allora non esistevano. A giugno il vincitore del Roland Garros si porterà a casa quasi tre milioni. Capisce che il tennis è un po’ cambiato. Oggi hanno quasi tutti il mental coach, io partivo per i tornei da solo, senza allenatoreC. Da quando ci ha lasciato Nicola Pietrangeli ad Adriano Panatta spetta un compito ancora più ingrato, quello di caricarsi sulle spalle il peso della memoria, dei ricordi e un po’ anche della nostalgia.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il ritorno di Panatta a Roma: “Mi annoia il tennis fotocopia“

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