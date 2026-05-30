palpeggiava le sue alunne arrestato un maestro in una scuola primaria di oria

Notizia in breve

Un maestro di una scuola primaria di Oria è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver palpeggiato alcune alunne minorenni. L’indagine ha portato alla misura cautelare dopo le segnalazioni delle vittime. Le autorità stanno verificando eventuali altri episodi e collaborano con le famiglie coinvolte. La scuola ha avviato procedure interne e ha collaborato con le forze dell’ordine.