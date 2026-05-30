Palpeggiava le sue alunne arrestato un maestro in una scuola primaria di Oria
Un maestro di una scuola primaria di Oria è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver palpeggiato alcune alunne minorenni. L’indagine ha portato alla misura cautelare dopo le segnalazioni delle vittime. Le autorità stanno verificando eventuali altri episodi e collaborano con le famiglie coinvolte. La scuola ha avviato procedure interne e ha collaborato con le forze dell’ordine.
Un maestro di una scuola primaria del comune di Oria, in provincia di Brindisi, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. La misura cautelare è stata eseguita dai Carabinieri della stazione di Oria, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura della Repubblica. Come è nata l'inchiesta L'attività investigativa, condotta dai militari dell'Arma e coordinata dalla Procura brindisina, ha preso avvio dalle segnalazioni della dirigente scolastica, alla quale si erano rivolti alcuni genitori dopo aver appreso dalle figlie racconti ritenuti particolarmente allarmanti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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