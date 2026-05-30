L a vita di Renate Reinsve, 38 anni, al cinema ora con l’horror Backrooms, potrebbe essere la trama di un film. Una vera sliding door che ha cambiato completamente il corso della sua storia. L’attrice, Palma d’oro al Festival di Cannes 2026 grazie al film Fjord e una candidatura all’Oscar 2026 per la sua interpretazione in Sentimental Value, una sera di cinque anni fa aveva deciso di abbandonare la recitazione e darsi alla falegnameria. «Era il mio piano B», ha raccontato a Seth Meyers, «che non è proprio la stessa cosa di recitare». Esattamente il giorno dopo, però, il regista Joachim Trier la chiama per un ruolo da protagonista nel film La persona peggiore del mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Palma a Cannes, candidatura all’Oscar e una carriera costruita non scegliendo mai ruoli accomodanti: chi è davvero la musa di Joachim Trier

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