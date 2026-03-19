Al Festival di Cannes 2026, il regista Lars von Trier potrebbe presentare il suo nuovo film intitolato After. Le sue condizioni di salute, che limitano la sua capacità di lavorare a tempo pieno, non sembrano aver impedito il completamento dell’opera. Si tratta di un ritorno che molti attendono con curiosità, considerando anche che potrebbe essere l’ultimo lavoro del regista.

Il regista, le cui condizioni di salute non gli permettono di lavorare a tempo pieno, sarebbe vicino al completamento del suo prossimo film, che per molti potrebbe anche essere l'ultimo Lars von Trier potrebbe tornare protagonista al Festival di Cannes 2026 con il suo nuovo film After. Secondo le ultime indiscrezioni, il regista danese sarebbe vicino a completare quella che potrebbe essere la sua opera finale. Ricordiamo che il regista manca l'appuntamento con il grande schermo dal 2018, anno in cui uscì l'ultima sua provocazione, La casa di Jack, con protagonista Matt Dillon. A che punto è After, il nuovo film del regista Le ultime indiscrezioni su Cannes parlano finalmente di una possibile sorpresa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lars von Trier a Cannes 2026 con After: il ritorno è davvero possibile?

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