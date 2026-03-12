Festival di Cannes 2026 | Barbra Streisand riceve la Palma d’Oro alla carriera

Al Festival di Cannes 2026, è stato annunciato che la cantante e attrice Barbra Streisand riceverà la Palma d’Oro alla carriera, riconoscimento che premia la sua lunga attività nel settore dello spettacolo. La cerimonia si svolgerà durante l’evento, che si tiene in questa edizione nella città francese. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori della manifestazione.

Il Festival di Cannes 2026 ha deciso di conferire la Palma d'Oro alla carriera a Barbra Streisand, celebrando la sua straordinaria carriera nel cinema e nella musica. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 23 maggio 2026, in occasione della 79ª edizione del festival, che si terrà dal 12 al 23 maggio. Con una carriera che abbraccia oltre sessanta anni, Barbra Streisand, 83 anni, è diventata una delle artiste più influenti e rispettate a livello mondiale, ottenendo numerosi riconoscimenti, tra cui l'ambitissimo EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony).

