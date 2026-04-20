Pallanuoto la Ssd Unime saluta i tifosi con la vittoria sulla Basilicata Nuoto 2000

La Ssd Unime ha concluso il campionato di Serie B di pallanuoto con una vittoria casalinga contro Basilicata Nuoto 2000, conclusa 16-12. La partita si è giocata davanti ai tifosi presenti nella propria piscina. La squadra ha già assicurato il quinto posto in classifica, che sarà ufficializzato nella prossima trasferta a Caserta, dove si concluderà la stagione.

La Ssd Unime ha battuto (16-12) la Basilicata Nuoto 2000 nell’ultima partita casalinga del campionato di Serie B di pallanuoto, festeggiando, davanti ai propri tifosi, la positiva stagione, che terminerà sabato prossimo a Caserta con il quinto posto già matematico.Nella piscina scoperta della.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate La Ssd Unime porta a casa un punto contro la Basilicata Nuoto 2000La Ssd Unime ha pareggiato in trasferta contro la Basilicata Nuoto 2000 nella 8^ giornata del campionato di Serie B di pallanuoto maschile. Pallanuoto, la Ssd Unime perde in casa contro la Nuoto 2000 NapoliI campani si sono imposti per 14-10 nella piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Festa dell’Unime nell’ultima in casa contro la Basilicata Nuoto 2000; Pallanuoto, arriva il derby etneo nella penultima giornata in Serie B; L’Unime sconfitta dal Nuoto 2000 Napoli ma è salva matematicamente. La Ssd Unime si ferma in semifinale playoff. La Libertas Roma passa in due gareLa stagione della Ssd Unime è terminata in gara-2 della semifinale playoff del campionato di serie B di pallanuoto maschile. Un’annata comunque eccellente, con i peloritani a lungo protagonisti in ... messinasportiva.it L’Ssd Unime supera al fotofinish Salerno in una sfida chiave per la salvezzaLa Ssd Unime ha battuto di misura in casa la Sc Salerno nella quinta giornata del campionato di Serie B di pallanuoto maschile, centrando un importante successo salvezza. Alla Cittadella Sportiva ... messinasportiva.it La Croce Rossa Italiana – Comitato di Messina ha garantito assistenza sanitaria in occasione della First Torball Cup – University of Messina, tenutasi presso il Palazzetto Polivalente della SSD UniMe. Una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione, in - facebook.com facebook