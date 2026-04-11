L’Arsenal sta vivendo il momento più complicato della stagione, con una serie di risultati negativi che hanno messo in discussione le prestazioni della squadra. Dopo la sconfitta contro il Bournemouth, i tifosi si sono radunati negli spogliatoi, mostrando tensione e insoddisfazione. La reazione dei supporter ha attirato l'attenzione dei media, evidenziando le difficoltà di mantenere la calma in un momento così delicato.

L’Arsenal sta attraversando il momento più difficile della sua stagione e i suoi tifosi non sembrano proprio capirlo: il loro atteggiamento al termine della partita persa contro il Bournemouth di certo non ha aiutato. Il punto del Telegraph. L’Arsenal deve lottare anche contro i propri tifosi. Riporta il Telegraph: In una giornata difficile per la stagione dell’Arsenal, all’Emirates Stadium si sono create fratture su più livelli: tra difesa e centrocampo, tra centrocampo e attacco e, forse ancora più dannoso, tra i giocatori di Mikel Arteta e i tifosi del club. Il tema dominante di questa sconfitta logorante è stato il contrasto tra le aspettative del pubblico di casa e le intenzioni della squadra.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Arsenal deve lottare anche contro la tensione dei propri tifosi

Boniek: “I simulatori andrebbero fischiati anche dai propri tifosi. Agnelli mi avrà tolto la stella per fare contenti gli ultrà”Al Corsport: "Vi svelo un segreto, i calciatori fanno la doccia, escono dallo stadio e continuano la loro vita.

Hauge: “Vincere contro l’Inter è fantastico. Avevo anche la pressione dei tifosi del Milan addosso”Il Bodo Glimt ha eliminato l'Inter dalla Champions League, decisiva la doppia sconfitta: 3-1 in Norvegia e 2-1 a San Siro.

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