Il Bogliasco ha vinto la serie di playout contro la Locatelli Genova, assicurandosi la salvezza in Serie A1. La squadra genovese, invece, retrocede in Serie A2 dopo aver perso le due partite della serie. La sfida tra Brizz e Civitavecchia prosegue con una gara decisiva, che determinerà quale delle due squadre accederà alla fase successiva dei playoff.

Arriva il primo verdetto nelle finali playout della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: il Bogliasco centra la salvezza vincendo 2-0 la serie contro la Locatelli Genova, la quale retrocede in Serie A2. La Brizz Nuoto, invece, cede in casa al Nautilus Civitavecchia e così la serie si deciderà alla bella, da disputarsi la prossima settimana, con le laziali che si sono riprese il fattore campo. La Brizz Nuoto cede in casa per 11-13 al Nautilus Civitavecchia: la serie torna in parità sull’1-1, dunque la seconda retrocessione si deciderà alla bella. Le laziali, spalle al muro dopo aver perso gara-1 in casa, iniziano meglio il match, chiudendo il primo quarto sull’1-2, e difendendo il minimo vantaggio a metà gara, sul 4-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto femminile, la Locatelli Genova retrocede in Serie A2. Brizz e Civitavecchia alla bella nei playout

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